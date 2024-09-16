Новости 16 сентября: атака на энергетические объекты, спрос на мотоциклы, давление налоговой

Об атаке на энергетические объекты. За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

О спросе на мотоциклы. В августе 2024 года украинцы приобрели 9,1 тыс всех мотоциклов, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,2% больше, чем было в июле 2024.

О давлении налоговой на агрохолдинг. Один из агрохолдингов Украины Prometey заявил о финансовых трудностях и что находится на грани закрытия: он сокращает штат и закрывает три из 28 элеваторов.

О плане Б "Метинвест". Покровская угольная группа поставляет коксующийся уголь для производств "Метинвеста", но на случай возможного захвата покровского региона россиянами у компании есть план Б.

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О самой "успешной" камере фиксации нарушений ПДД. С 1 января по 31 августа 2024 года камера "заработала" более 18 млн грн на штрафах за превышение скорости.

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