"Метінвест" готовий до можливої окупації Покровська, але це вдарить по економіці – гендиректор

Покровська вугільна група постачає коксівне вугілля для виробництв "Метінвесту", але на випадок можливого захоплення покровського регіону росіянами компанія має план Б.

Про це розповів гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Як зазначив СЕО "Метінвесту", навіть у разі втрати Покровська виробництво не зупиниться. Є можливість закуповувати вугілля у компанії ДТЕК, в Польщі, а також у шахт "Метінвесту" в США.

Крім того, компанія може імпортувати коксове вугілля. Однак, втрата міста та вугільної групи не буде безболісною і стане ударом по українській економіці, каже Риженков.

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Якщо доведеться імпортувати вугілля, собівартість виробництва зросте. Це може призвести до скорочення обсягів виробництва на деяких ринках, а також до зниження металургійного виробництва і продуктивності гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). В результаті держава втратить значну частину податкових надходжень.

Керівник "Метінвесту" підкреслив, що після втрати Маріуполя економіка вже зазнала великих втрат, проте фінансова підтримка партнерів допомагає тимчасово покривати ці збитки.

Однак після закінчення війни, коли країна повинна буде жити власним коштом, наслідки втрат стануть набагато очевиднішими.

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Нагадаємо:

Компанія "Метінвест" планує розпочати будівництво металургійного заводу в італійському місті Пйомбіно наприкінці цього – початку 2025 року.

Економічна правда.