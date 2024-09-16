В Україні зріс попит на мотоцикли: найпопулярніші марки

Musstang

У серпні 2024 року українці придбали 9,1 тис усіх мотоциклів, що на 17,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 1,2% більше, ніж було у липні 2024.

Такі дані оприлюднив Інститут досліджень авторинку.

Згідно з повідомленням, серед загальної кількості 58,5% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 5326 шт.

На внутрішньому ринку уклали 2983 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 32,8% від загальної кількості.

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Лише 8,8% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (798 шт.).

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (382 договорів купівлі-продажу), Yamaha (274 ДКП), та китайський Lifan (210 ДКП).

В Інституті також зазначили, що імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha та Suzuki. Продукція цих трьох виробників охоплює понад половину сегмента, точніше — 64,1% ринку двоколісних моторних машин.

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Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у липні вкотре лідерами стали марки Musstang (821 перша реєстрація), Spark (748 ПР), та Lifan (720 ПР). Загалом частка китайської продукції складає близько 80% на ринку нових мотоциклів:

Musstang — 821 шт. Spark — 748 шт. Lifan — 720 шт. Forte — 548 шт. Geon — 430 шт.

Нагадаємо:

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.