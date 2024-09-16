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Ворог атакував енергетичні об'єкти у п'яти областях – Міненерго

Понеділок, 16 вересня 2024, 11:36 - Артур Крижний

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Донецькій області внаслідок обстрілу знеструмлювались підстанції, побутові споживачі, місцева промисловість, а також залізниця (були порушення в русі потягів). Живлення відновлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 404 абоненти у 4 населених пунктах. Живлення частково відновлено.

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Крім того, через пожежі знеструмлювались підстанції та побутові споживачі у Донецькій та Черкаській областях. У Черкаській області також зменшував напругу об'єкт ВДЕ. Живлення відновлено за резервною схемою.

З технологічних причин у Київській та Харківській областях вимикались повітряні лінії. У Київській області знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для споживачів відновлено за резервною схемою.

Економічна правда.

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енергетика електроенергія
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