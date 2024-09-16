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"Найуспішніша" камера фіксації правопорушень принесла бюджету понад 18 мільйонів

Понеділок, 16 вересня 2024, 14:42 - Олексій Артемчук

З 1 січня по 31 серпня 2024 року камера "заробила" понад 18 млн грн на штрафах за перевищення швидкості.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"Найрезультативніша - на відрізку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва. З 1 січня по 31 серпня 2024 року вона "заробила" понад 18 839 888 грн на штрафах за перевищення швидкості", - йдеться в повідомленні.

Камера автоматичної фіксації правопорушень на трасі M-30, Ксаверівка, на ділянці колії з Вінниці до Хмельницького принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16 412 980.

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Камера на трасі М-09 Тернопіль - Рава-Руська, зафіксувала  67 222 правопорушення, за якими виписано адміністративні ухвали на суму 14 581 560 грн.

МВС дороги
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Економічна правда
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