Тиск податкової: один з агрохолдингів України заявив, що опинився на межі закриття

Один з агрохолдингів України Prometey заявив про фінансові труднощі й що перебуває на межі закриття: він скорочує штат та закриває три з 28 елеваторів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Перші два роки ми працювали коштом ресурсів, які мали з довоєнного періоду, однак довго так тривати не могло. Я досі не можу повірити в те, що такий величезний холдинг, який десятки років злагоджено працював, зараз на межі закриття", – зазначила керівниця департаменту розвитку бізнесу Олена Зинов’єва.

Prometey наголошує, що фінансові труднощі виникли, зокрема, через тиск податкової служби: блокування податкових накладних, неповернення ПДВ та "необґрунтовані штрафи стали буденністю для компаній агрохолдингу", кажуть у компанії.

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Крім того, на діяльність холдингу вплинули скорочення кредитних програм та інвестицій для сільськогосподарської галузі та поганий врожай через спекотне літо.

"Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, компанії доведеться ухвалювати радикальні рішення для збереження свого бізнесу", – зазначають у Prometey.

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Нагадаємо:

Завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.

Економічна правда.