Вероятность введения налогов для банков очень велика, хотя НБУ и Минфин против – нардеп

В законопроект о повышении налогов №11416-д хотят добавить пункт о налогообложении прибыли банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он заявил, что по этой инициативе очень сложная ситуация, но за нее в очень категоричной форме выступили депутаты. Поэтому вероятность, что налог учтут в доработанной версии законопроекта очень велика.

Если в законопроект добавят налогообложение банков, то, в случае его принятия парламентом, вместо 30 млрд грн, он принесет бюджету 57 млрд в 2024 году, говорит нардеп.

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Напомним:

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.

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В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.

Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Наконец, в правительственном законопроекте по повышению налогов снова отменили некоторые нормы: запланированный ресурс в 125 млрд гривен уменьшился в 4 раза - до 30 млрд.

Экономическая правда.