Банки знову заплатять 50% податку на прибуток – нардеп

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Текст законопроєкту оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.

Що залишилось зі старого тексту:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

⁠встановлення військового збору для ФОП першої й другої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати;

⁠встановлення військового збору у розмірі 1% для III групи єдиного податку;

⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС, але зі зміненою редакцією;

Що додали до податкового пакета:

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⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік ;⁠

підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових компаній до 25% (крім страховиків);

⁠щомісячна звітність по ПДФО.

При цьому, за даними голови Комітету з питань фінансів Верховної Ради Данила Гетманцева, з законопроєкту прибрали військовий збір на предмети розкоші й 1% податку з обороту.

Податок на додану вартість підвищувати не збираються, додав нардеп.

Железняк зазначив, що текст доопрацьованого урядового законопроєкту хочуть виносити скоро на розгляд фінансового комітету та вже у перші тижні вересня направити у Верховну Раду на голосування.

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Водночас за його словами, доопрацьований урядовий законопроєкт в цьому році принесе додаткових надходжень менше ніж 125 млрд грн.

Частково він запрацює за 3 місяці до кінця року. В більшості через те, що урядовці відмовились від великої кількості податків.

"Не маю розрахунки, але виглядає так що на 30-40 млрд грн зменшили очікування мінімум", - зазначив Железняк.

Добирати ці кошти будуть скороченням бюджетних витрат, детінізацією та іншими заходами.

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Довідка. Раніше, у листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво збільшив ставку податку на прибуток для банків до 50% за 2023 рік.

Нагадаємо:

Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Спілка Diia.City United виступає проти підняття податків з обороту компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету.

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Торгово-промислова палата України закликає утриматись від законопроєкту №11416, який підвищує наявні та вводить нові ставки військового збору.

Економічна правда.