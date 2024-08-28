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Мінфін суттєво знизив очікування надходжень від урядового пакету збільшення податків

Середа, 28 серпня 2024, 12:24 - Віктор Волокіта

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев.

Згідно з документом, який він оприлюднив, на 2025 рік очікування надходжень у результаті ухвалення законопроєкту також знизилися: із 350 млрд грн до 136,2 млрд грн.

 

Як зазначено в документі

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  • від підвищення військового збору 2024 року планують залучити 27,3 млрд грн (107,7 млрд грн 2025 року), 
  • від податку 50% на банки - 27,3 млрд грн (9,3 млрд грн 2025 року), 
  • від збільшення податків на I-II групу ФОП - 1,7 млрд грн (7,8 млрд грн наступного року), 
  • від авансових внесків на АЗС - 1 млрд грн (4,3 млрд грн 2025 року).

За словами першого заступника голови комітету Ярослава Железняка, дві норми не встигнуть дати ефект цього року - введення 1% на ФОП III групи і 25% прибутку на фінустанови. 

Нагадаємо: 

Міністерство фінансів готове до дискусії в парламенті щодо можливих форматів підвищення податків.

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Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Мінфін податки
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Економічна правда
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