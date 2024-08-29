Комітет ВР підтримав обмежений пакет податків: до підвищення ПДВ обіцяють ще повернутися

Фінансовий комітет рекомендував скорочений урядовий законопроєкт з підвищення податків до першого читання у Верховній Раді.

Відповідне рішення підтримали на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 29 серпня, повідомляє кореспондент ЕП.

Зазначається, що податковий пакет ухвалили без змін.

Що в результаті залишилось:

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Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;



Встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної ЗП



Авансові внески на АЗС;



Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи;



Визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

25% податку на прибуток фінустанов (крім страховиків);



Щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Під час обговорення глава Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев і міністр фінансів Сергій Марченко запропонували повернутися до того, щоб додати до документа підвищення ПДВ та запровадження 50% податку для банків до другого читання.

Цю ж ідею підтримали низка інших депутатів.

Нагадаємо:

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У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Врешті, в урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази - до 30 мільярдів.

Економічна правда.