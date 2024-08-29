Комітет ВР підтримав обмежений пакет податків: до підвищення ПДВ обіцяють ще повернутися
Фінансовий комітет рекомендував скорочений урядовий законопроєкт з підвищення податків до першого читання у Верховній Раді.
Відповідне рішення підтримали на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 29 серпня, повідомляє кореспондент ЕП.
Зазначається, що податковий пакет ухвалили без змін.
Що в результаті залишилось:
- Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- Встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної ЗП
- Авансові внески на АЗС;
- Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи;
- Визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
- 25% податку на прибуток фінустанов (крім страховиків);
- Щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.
Під час обговорення глава Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев і міністр фінансів Сергій Марченко запропонували повернутися до того, щоб додати до документа підвищення ПДВ та запровадження 50% податку для банків до другого читання.
Цю ж ідею підтримали низка інших депутатів.
Нагадаємо:
У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.
Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.
Врешті, в урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази - до 30 мільярдів.
Економічна правда.