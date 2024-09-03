Рада провалила голосование по увеличению налогов

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовало лишь 224 нардепа, из необходимого минимума в 226 голосов.

Законопроект отправили на повторное первое чтение.

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По словам главы Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, вероятность недофинансирования армии возросла кратно.

"Коллеги, которые не поддержали законопроект согласны финансировать чужую армию вместо своей", - возмутился нардеп.

Напомним:

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Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.

Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Наконец, в правительственном законопроекте по повышению налогов снова отменили некоторые нормы: запланированный ресурс в 125 млрд гривен уменьшился в 4 раза - до 30 млрд.

Экономическая правда.