ЕС должен пересмотреть тарифы для электромобилей из Китая – премьер Испании

Испанский премьер Санчес говорит, что ЕС должен пересмотреть китайский тарифный план для электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Европейский Союз должен пересмотреть свой план введения дополнительных тарифов до 36% на электромобили китайского производства, заявив, что блоку не нужна торговая война с Пекином.

"Я должен сказать вам прямо и откровенно, что нам нужно пересмотреть - всем нам, не только государствам-членам, но и Комиссии - нашу позицию в отношении этого движения", - заявил Санчес, после четырехдневной поездки в Китай, в ходе которой он встретился с президентом Си Цзиньпином.

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"Нам не нужна еще одна война, в данном случае торговая", - сказал Санчес.

По его словам Испания готова помочь искать компромисс между сторонами.

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Китай начал антисубсидиционное расследование в отношении импорта молочной продукции из Европейского союза.

Количество новых электромобилей, зарегистрированных в ЕС китайскими автопроизводителями в июле сократилось на 45% по сравнению с июнем.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Европейская комиссия снизила запланированный тариф на импорт автомобилей Tesla, произведенных в Китае, до 9%.