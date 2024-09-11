ЕС должен пересмотреть тарифы для электромобилей из Китая – премьер Испании
Испанский премьер Санчес говорит, что ЕС должен пересмотреть китайский тарифный план для электромобилей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Европейский Союз должен пересмотреть свой план введения дополнительных тарифов до 36% на электромобили китайского производства, заявив, что блоку не нужна торговая война с Пекином.
"Я должен сказать вам прямо и откровенно, что нам нужно пересмотреть - всем нам, не только государствам-членам, но и Комиссии - нашу позицию в отношении этого движения", - заявил Санчес, после четырехдневной поездки в Китай, в ходе которой он встретился с президентом Си Цзиньпином.
"Нам не нужна еще одна война, в данном случае торговая", - сказал Санчес.
По его словам Испания готова помочь искать компромисс между сторонами.
Напомним:
Председатель Китая Си Цзиньпин стремится к более тесным связям с Испанией в развитии высоких технологий.
Китай начал антисубсидиционное расследование в отношении импорта молочной продукции из Европейского союза.
Количество новых электромобилей, зарегистрированных в ЕС китайскими автопроизводителями в июле сократилось на 45% по сравнению с июнем.
Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.
Европейская комиссия снизила запланированный тариф на импорт автомобилей Tesla, произведенных в Китае, до 9%.