Кількість нових електромобілів з Китаю в ЄС впала після введення мит

Кількість нових електромобілів, зареєстрованих в ЄС китайськими автовиробниками в липні скоротилося на 45% порівняно з червнем.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кількість електромобілів, зареєстрованих в ЄС китайськими автовиробниками, такими як BYD Co. та MG корпорації SAIC Motor Corp., минулого місяця скоротилося на 45% порівняно з червнем.

У липні тарифи Європейського союзу уповільнили приплив електромобілів китайського виробництва, оскільки блок вжив заходів щодо захисту своїх автовиробників. Падіння могло бути збільшене автовиробниками, які поспішали доставити електромобілі дилерам до набрання чинності додатковими митами 5 липня.

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У Німеччині китайські бренди склали 8% реєстрацій транспортних засобів у липні, що нижче 13% у червні. У Франції падіння склало 5% із 8%. У Великій Британії, яка не є членом ЄС, китайські бренди набрали обертів.

Повідомляється, що загалом китайські бренди не сильно відстали від загального 36% спаду продажів електромобілів у 16 ​​країнах.

З 2019 року MG, BYD та інші неухильно зростали — їхня частка на ринку електромобілів ЄС у липні склала 8,5%, порівняно з 7,4% роком раніше.

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Хоча електромобілі, як і раніше, становлять невелику частину всього європейського ринку, згодом вони домінуватимуть, оскільки автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння поступово виводяться з обігу.

У липні BYD продала втричі більше електромобілів на 16 ринках, аніж роком раніше. MG, частина китайської державної SAIC, повідомила про падіння продажів на 20% у липні порівняно з минулим роком, а продажі Polestar впали на 42%.

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Нагадаємо:

Угода між Uber та BYD спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.