Китай прагне більшої співпраці з Іспанією у сфері високих технологій

Голова Китаю Сі Цзіньпін прагне тісніших зв'язків з Іспанією у розвитку високих технологій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу, що хоче, щоб обидві країни зміцнювали зв'язки та спільно сприяли розвитку високотехнологічних галузей, включаючи штучний інтелект і нову енергетику.

"Ми сподіваємося, що Іспанія продовжить забезпечувати чесне, справедливе, безпечне і недискримінаційне бізнес-середовище для китайських компаній, які інвестують і працюють в Іспанії", - сказав Сі Цзіньпін.

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За словами Сі, Китай готовий зміцнювати торговельне та інвестиційне співробітництво з Іспанією, відкидаючи при цьому претензії щодо надлишкових потужностей електромобільної галузі країни.

Нагадаємо:

Китайська Omoda минулого місяця обігнала за продажами в Іспанії Tesla, Fiat та Jeep отримавши значний приріст продажів.

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