Торгова війна: Китай перевірить молочну продукцію з ЄС у відповідь на мита для електрокарів

Китай розпочав антисубсидиційне розслідування щодо імпорту молочної продукції з Європейського союзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай розпочав розслідування щодо субсидованості молочної продукції з Європейського союзу. Це стало продовженням взаємних торгових суперечках між двома сторонами

Згідно із заявою міністерства торгівлі Китаю, розслідування стосуватиметься кількох молочних продуктів, включаючи сири. Воно розгляне 20 програм субсидій ЄС, зокрема деякі в межах Єдиної сільськогосподарської політики, а також доступні для молочних секторів в Італії та Фінляндії.

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Очікується, що розслідування буде завершено протягом року і може бути продовжено ще на шість місяців за особливих обставин.

Китай імпортує молочні продукти з європейських країн, включаючи Нідерланди та Францію, але основним його постачальником є ​​Нова Зеландія. Однак закупівлі молочних продуктів з цієї азійської країни в останні роки впали через зростання внутрішнього виробництва та економічний спад.

Нагадаємо:

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Кількість нових електромобілів, зареєстрованих в ЄС китайськими автовиробниками в липні скоротилося на 45% порівняно з червнем.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Європейська комісія знизила запланований тариф на імпорт автомобілів Tesla, вироблених в Китаї, до 9%.