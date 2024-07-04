Ескалація торговельної війни: ЄС запровадив мита на електромобілі з Китаю

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз просунувся вперед у реалізації планів щодо запровадження попередніх тарифів на імпорт електромобілів китайського виробництва, які підвищать ставки до 48%.

Зазначається, що ймовірно, даний крок призведе до ескалації торговельної напруженості з Пекіном.

Реклама:

ЄС підтвердив, що в рамках антисубсидійного розслідування він застосує тимчасові мита до трьох китайських виробників, які були відібрані для розслідування.

Виробник електромобілів SAIC Motor Corp. зіткнеться з 37,6% тарифом на додаток до чинної 10% ставки, тоді як власник Volvo Car AB, Geely і BYD Co. отримають додаткові збори в розмірі 19,9% і 17,4%, відповідно.

Інші виробники електромобілів у Китаї, які співпрацювали зі слідством, але не були відібрані, будуть обкладені середньозваженим митом у розмірі 20,8%, тоді як фірми, які не співпрацювали, зіткнуться з додатковим збором у розмірі 37,6%.

Реклама:

Tesla Inc. може отримати індивідуально розраховану ставку мита на цьому остаточному етапі після того, як подасть запит на вибірку.

Повідомляється, що попередні мита почнуть діяти з п'ятниці, а остаточні мита почнуть діяти до листопада, якщо обидві сторони не прийдуть до якогось альтернативного рішення або кваліфікована більшість країн-членів ЄС не заблокує остаточний крок.

"Будь-який результат нашого розслідування, досягнутий шляхом переговорів, повинен чітко і повністю враховувати занепокоєння ЄС і відповідати правилам Світової організації торгівлі", – заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Китай також може вирішити оскаржити розслідування ЄС у Світовій організації торгівлі. Технічні переговори між ЄС та Китаєм відновляться найближчими днями.

Тимчасові мита запроваджуються під гарантії та будуть стягуватися лише тоді, коли будуть запроваджені остаточні мита, йдеться в заяві ЄС, зробленій минулого місяця. Очікується, що ЄС видасть вказівки щодо форми гарантій.

За оцінками Інституту світової економіки в Кілі, тарифи, ймовірно, скоротять імпорт електромобілів з Китаю на чверть, що становитиме приблизно 4 млрд дол.

Багато європейських автовиробників чітко дали зрозуміти, що вони виступають проти підвищення тарифів, а такі компанії, як Mercedes-Benz Group AG і Volkswagen AG, застерігають від них. Китай є найбільшим ринком збуту для Mercedes, VW і BMW AG.

Нагадаємо:

Пекін сподівається, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у "хибному напрямку", щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

Деякі уряди країн ЄС вагаються чи підтримувати додаткові тарифи на електромобілі з КНР.