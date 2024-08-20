ЄС знизив запланований тариф на електромобілі Tesla китайського виробництва - Reuters

Європейська комісія знизила запланований тариф на імпорт автомобілів Tesla, вироблених в Китаї, до 9%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім того, у ЄК заявили, що деякі китайські фірми, що входять до складу спільних підприємств з автовиробниками ЄС, можуть отримати нижчі штрафні мита.

Комісія встановила нову знижену ставку в 9% для авто Tesla, що нижче, ніж 20,8%, які вона вказала в липні.

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За даними Комісії, Tesla попросила перерахувати її ставку на основі конкретних субсидій, які отримала компанія.

Виконавча влада ЄС заявила, що, як і раніше, вважає, що китайське виробництво електромобілів виграло від значних субсидій, і запропонувала остаточні мита на рівні до 36,3%. Це трохи нижче, ніж максимальне попереднє мито в 37,6%, яке ЄК встановила в липні для компаній, які не співпрацюють з антисубсидійним розслідуванням ЄС.

У вівторок Єврокомісія заявила, що три компанії, які були відібрані для аналізу, отримають дещо нижчі попередні мита. Для китайського гіганта з виробництва електромобілів BYD ставка становитиме 17,0%, Geely - 19,3% і SAI - 36,3%.

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Нагадаємо:

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Країни-члени ЄС, ймовірно, підтримають введення запропонованих тарифів на китайські електромобілі і в листопаді.

Економічна правда.