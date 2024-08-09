Новости 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала 

О Коломойском: Бюро экономической безопасности изменило ему подозрение.

О долге: Процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям официально стартовал. Министерство финансов объявило об условиях обмена старых бондов на бумаги нового выпуска.

Об электроэнергии: Правительство поручило установить солнечные панели в админзданиях, больницах и школах.

Об инфляции: Инфляция в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%, относительно июня. В годовом выражении она выросла до 5,5%.

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Об Охматдете: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование относительно возможного неправомерного использования средств фонда "Охматдет", но об уголовном производстве говорить преждевременно.

О дронах: Украина сэкономила 3,3 млрд грн на дронах благодаря сотрудничеству Минцифры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Эксклюзив ЭП

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Бизнес на орехах. Как предприниматель из Одесской области выращивает фундук и производит тонны сладостей

Предприниматель из Одесской области инвестирует в выращивание и обработку новой для Украины культуры - фундука. Почему окупаемость инвестиций растет с каждым годом?

Детский вагон от "Укрзализныци": чем он особенный и какие условия предлагает

"Укрзализныця" 8 августа отправила в рейс первый детский вагон. Он отправился в составе поезда Харьков - Ясиня. ЭП встретила новый вагон на Центральном вокзале Киева и рассказывает подробнее, какие условия предлагают пассажирам, как приобрести билеты и на каких направлениях ожидать еще несколько таких вагонов.