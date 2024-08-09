БЕБ додало Коломойському ще одну статтю у кримінальній справі 

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Бюро економічної безпеки змінило підозру Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше йому інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) Кримінального кодексу України.

А додалася ще одна стаття: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

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Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

В тексті нового документа зазначається, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.

Також, як стверджують у БЕБ, детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

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Зокрема Бюро встановило, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства, уклавши фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувались.

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