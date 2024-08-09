БЕБ додало Коломойському ще одну статтю у кримінальній справі
Бюро економічної безпеки змінило підозру Ігорю Коломойському.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Раніше йому інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) Кримінального кодексу України.
А додалася ще одна стаття: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).
Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.
В тексті нового документа зазначається, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.
Також, як стверджують у БЕБ, детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Зокрема Бюро встановило, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства, уклавши фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувались.
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