Автономність: уряд доручив встановити сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах 

Кабінет міністрів ухвалює рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії.

"Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", - повідомив Шмигаль.

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Згідно з повідомлення представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука, внесено зміни до розпорядження КМУ від 07.06.2024 "Деякі заходи щодо стабілізації роботи обʼєднаної енергетичної системи України".

Згідно з ним, доручено міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити у період до 31.12.2025 встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, та установок зберігання електричної енергії для покриття споживання в громадських та адміністративних будівлях, закладах охорони здоровʼя та закладах освіти.

Передбачено, що фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

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Економічна правда