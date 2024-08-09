Інфляція в липні впала до 0% - Держстат

Інфляція в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%, відносно червня.

Про це повідомляє пресслужба Держстату.

Зазначається, що інфляція на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%.

В повідомленні додають, що у річному виразі вона зросла до 5,5%.

Реклама:

Повідомляється, що на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше подешевшали овочі та яйця – на 19,6% та 11,4% відповідно. Також знизилися ціни на сало, мʼясо птиці.

Водночас цукор подорожчав на 12,1%, на 3,9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%.

Реклама:

Також в повідомленні зазначають, що одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема, одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

Нагадаємо:

Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 та 2025 роках: з 8,2% до 8,5% та з 6% до 6,6% відповідно.

Подорожчання електроенергії у червні збільшило не тільки споживчу, але й промислову інфляцію в Україні.

Зростання загального рівня споживчих цін в Україні в червні 2024 року зросло до 2,2% з 0,6% у травні.