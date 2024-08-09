Україна офіційно почала реструктуризацію боргу

Процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями офіційно стартував. Міністерство фінансів оголосило про умови обміну старих бондів на папери нового випуску.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, облікованому на Лондонській біржі.

Власники суверенних державних облігацій України отримали право на участь в обміні з метою отримання нових цінних паперів.

Україна запрошує утримувачів кожної серії суверенних облігацій та існуючих гарантованих Укравтодором облігацій обміняти свої існуючі облігації на нові цінні папери.

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Зазначається, що реструктуризація має закінчитися до 27 серпня. Тим кредиторам, які погодяться на умови до 23 серпня Україна виплатить додаткові кошти.

Завтра, 10 серпня, спливає грейс-період за одним з випусків єврооблігацій уряду, а відтак, відсутність платежу за ними означало б настання дефолту

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Нагадаємо:

Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.