Говорити про реєстрацію кримінального провадження щодо "Охматдиту" поки що передчасно — НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить розслідування щодо можливого неправомірного використання коштів фонду "Охматдиту", але про кримінальне впровадження говорити передчасно.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу.

"Ми вивчаємо причетність суб'єктів, які підслідні НАБУ, до можливих неправомірних дій, пов'язаних з використанням коштів фонду "Охматдиту". Говорити про реєстрацію кримінального провадження поки що передчасно", — повідомив представник НАБУ.

Раніше, "Благодійний фонд "Охматдит" обрав "Буд-технолоджі" переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні. З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 млн гривень.

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Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів.

За даними ЗМІ, "Буд-технолоджі" входить до групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка. Компанія зареєстрована у Запоріжжі і раніше у державних тендерах участі не брала.

Як досвід виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи в клініці у Запоріжжі.

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З публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки "UniClinic" відомо, що воно було реалізовано компанією-забудовником Sensar Марка Марченка.

Згодом, Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні "Охматдит".

Врешті, у МОЗ заявили, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

Економічна правда.