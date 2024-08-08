Новости 8 августа: Украина контролирует газовую станцию "Суджа", Youtube перестал работать в РФ

О атаке дрона. Завод по переработке масличных культур одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Кернел" на западе Украины поврежден в результате атаки беспилотника, осуществленной Россией.

О станции "Суджа". Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", при этом транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную примерно в пяти милях внутри территории России.

О Youtube. Российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видеохостинга.

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О торговле. Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.

Эксклюзивы ЭП.

"Золотая лихорадка" в украинском сегменте YouTube закончилась, блогерам стало труднее зарабатывать деньги. Почему?

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