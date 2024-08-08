Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у торгівлі – Reuters

Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Двосторонні затримки платежів були на порядку денному під час візиту Путіна до Китаю в травні, і хоча з'явилися обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, діяльність яких Вашингтону важче виявити, проблеми з платежами залишаються.

Бартерна торгівля дозволила б Москві та Пекіну обійти проблеми з платежами, зменшити увагу західних регуляторів до їхніх двосторонніх операцій та обмежити валютні ризики.

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Росія розробляє правила бартерної торгівлі, і російські джерела, з якими спілкувалося агентство Reuters, припускають, що Китай робить те саме.

Топ-менеджер великого російського банку повідомив про підготовку бартерної схеми, але відмовився розкрити деталі.

Одне з джерел, яке працює у сфері платежів, повідомило, що обговорюється торгівля з Росією продуктами харчування.

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Якщо бартер між Китаєм та Росією розпочнеться, то це буде вперше за 30 років, зазначає агентство. Від таких схем відмовилися через розвиток банківського сектора.

Бартерна торгівля пропонує вихід з величезних проблем з оплатою як санкційних, так і цивільних товарів, заявило джерело в російському уряді.

Довідка. Бартер у міжнародній торгівлі – це прямий обмін товарами або послугами між двома країнами без використання грошових коштів. Це може бути альтернативою традиційній системі експорту та імпорту, особливо в ситуаціях, коли одна з країн має обмежений доступ до іноземної валюти або коли існують торгові бар’єри.

Нагадаємо:

Банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.

Візит Володимира Путіна до Китаю минулого місяця допоміг забезпечити обидві країни платіжними альтернативами для обходу санкцій.

Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань.

Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, не занесених до санкційних списків.

Китай з 1 липня посилив експортний контроль над продукцією, яка може використовуватися у військовій промисловості РФ та товарах подвійного призначення.

Російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.

Економічна правда.