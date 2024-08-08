В РФ заявили, що транзит газу через "Суджу" в Курській області продовжується

Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на російське агентство "Інтерфакс".

"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через газовимірювальну станцію "Суджа", - 37,3 мільйона кубічних метрів на 8 серпня", — повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Фізичний потік газу на виході з України до ЄС поки що залишається безперервним, пише агентство з посиланням на дані європейської інформаційної платформи ENTSOG.

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Нагадаємо:

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м.

У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.

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Напередодні в "Операторі ГТС України" повідомили, що транзит російського газу проходить у штатному режимі.

У середу 7 серпня у телеграм-каналах з’явилася інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

Пізніше з’явилася непідтверджена інформація, що ЗСУ контролюють населений пункт Суджа.

ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі "Суджа" - єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

На фоні військової операції в Курській області ціни на природний газ у Європі в середу 7 серпня різко зросли.

Економічна правда