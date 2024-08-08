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Youtube перестав працювати в Росії: користувачі масово скаржаться

Четвер, 8 серпня 2024, 11:55 - Олексій Артемчук
 
getty images

Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Про це повідомляють сервіси downdetector.su, "Детектор сбоев", передає The Moscow TImes.

В Росії під час спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання. 

Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка. 

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За даними "Сбой.рф" вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу.

Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів. 

Читайте також: Кремль готується заблокувати Youtube. Що чекає на популярний відеохостинг у Росії

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Нагадаємо:

Російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.

РФ YouTube
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