Youtube перестав працювати в Росії: користувачі масово скаржаться
Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.
Про це повідомляють сервіси downdetector.su, "Детектор сбоев", передає The Moscow TImes.
В Росії під час спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.
Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка.
За даними "Сбой.рф" вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу.
Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів.
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Нагадаємо:
Російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.