Атакою дрона пошкоджено найбільший завод "Кернел" на заході України

Завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, яке опубліковане 7 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Роботу об'єкта припинено, а пожежу, що виникла внаслідок нападу, загасили. Внаслідок атаки ніхто не постраждав", - зазначила компанія.

Агрохолдинг наразі оцінює розмір збитків.

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"Кернел" уточнив, що це найбільший завод компанії на заході країни.

Нагадаємо:

Старокостянтинівський олійноекстракційний завод у Хмельницькій області став першим заводом, який агрохолдинг "Кернел" побудував на заході України.

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Він почав роботу в середині квітня 2024 року із закупівлі соняшнику і планував провести експеримент із переробки сої та ріпаку.

Завдяки запуску цього підприємства агрохолдинг у третьому кварталі 2024 фінансового року наростив переробку соняшнику на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Економічна правда