Україна контролює газову станцію "Суджа" - The Washington Post

Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.

Про це на засадах анонімності повідомив The Washington Post радник президента України Володимира Зеленського.

Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.

На четвер газ продовжував текти через Суджу, останню функціонуючу точку транспортування для трубопроводу, що постачає російський природний газ до Європи через Україну.

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Нагадаємо:

Бої поблизу газової станції "Суджа", через яку російський газ транзитом через Україну йде в країни ЄС, викликали занепокоєння щодо раптової зупинки потоків до закінчення угоди з "Газпромом".

Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.

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Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м.

У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.

Напередодні в "Операторі ГТС України" повідомили, що транзит російського газу проходить у штатному режимі.

Економічна правда.