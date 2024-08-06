Новости 6 августа: добыча на Сахалинском месторождении, в России могут заблокировать сервисы Google

О Google. Окружной суд США признал Google виновным в нарушении антимонопольного законодательства в отношении своего поискового бизнеса, который является самым старым и важным в компании.

Об электроэнергии. Правительство приняло постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений.

Об "Укрзализныце". По результатам работы в июле "Укрзализныця" впервые с начала года получит убыток. Компания требует реформу грузовых тарифов.

О "Лукойле". Объемы поставок нефти в Венгрию, Словакию и Чехию остались на уровне предыдущих месяцев, несмотря на санкции Украины в отношении транзита российской компании "Лукойл".

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О Youtube и Google в РФ. Российские власти сообщили всем крупнейшим операторам связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

О газе. Шестой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

О ВПК. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.

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Эксклюзивы ЭП.

Производители оружия для ВСУ нуждаются в оборотных средствах, но банки не спешат их кредитовать или делают это на общих для бизнеса условиях. Без решения этой проблемы поставки на фронт не увеличатся.