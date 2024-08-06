Суд дозволив відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

Про це Forbes Ukraine повідомив співрозмовник в "Укрнафті" дотичний до судового розгляду.

"Суд виграли, видобуток відновлять", – каже співрозмовник.

Довідка. На червень 2024-го через простій держава втратила орієнтовно майже 285 млн кубометрів природного газу та 31 000 т конденсату, йдеться на сайті "Укрнафтобуріння". Щомісячні втрати складають 47,3 млн кубометрів газу та 5229 тонн конденсату. Реклама:

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Нагадаємо:

"Нафтогаз" сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.

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У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків.

Економічна правда.