У Росії уповільнюють YouTube і можуть "закрити" всі сервіси Google - РосЗМІ

Російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.

Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на "Медузу".

За словами джерел видання, влада поки вирішила "не вимикати повністю, але сильно сповільнити" YouTube на домашньому інтернеті. Технічно уповільнення здійснюється через спеціалізоване обладнання ТСПУ (технічні засоби протидії загрозам), встановлене на мережах операторів зв'язку, що контролюється органом цензури Росії "Роскомнадзором".

Водночас на мобільному інтернеті зі швидкістю YouTube поки що "має бути все добре", але "деградація" відбувається і на смартфонах, "просто не така суттєва", додало джерело.

Реклама:

Подальші плани російської влади співрозмовнику "Медузи" не відомі.

Водночас в Росії можуть закрити доступ до всіх сервісів Google, попередив своїх абонентів підмосковний провайдер ОНС24.

"Ми, як провайдер, як і інші провайдери, вплинути на ситуацію не можемо. Прохання поставитися з розумінням. Припускаємо, що в майбутньому доступ до всіх сервісів Google буде закрито повністю, тому рекомендуємо перехід на альтернативні платформи", - йдеться в повідомленні провайдера.

Реклама:

Видання пише, що пізніше це повідомлення було видалено з сайту.

Читайте також: Кремль готується заблокувати Youtube. Що чекає на популярний відеохостинг у Росії

Нагадаємо:

У Росії в ніч на четвер 1 серпня стався збій у роботі відеохостингу YouTube: є проблеми з доступом до сайту і відтворенням відео.

Швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного - вже до 70%.

Уповільнення Youtube може бути не останньою проблемою для росіян, сервіс можуть заблокувати в Росії вже у вересні.

Економічна правда.