Всі розділи
Укр / Рус

Уряд дозволив не відключати від електроенергії деякі підприємства

Вівторок, 6 серпня 2024, 12:54 - Віктор Волокіта

Уряд ухвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

"Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", - зазначив Шмигаль. 

Нагадаємо: 

Реклама:

Кабмін планував розширити незастосування графіків відключень електроенергії для підприємств, які забезпечуються власною генерацією на 80%. 

"Уряд має прийняти на своєму засіданні постанову, згідно якої заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються для тих, хто на не менше ніж  80%  забезпечують себе за рахунок власної генерації. Аналогія як з імпортом електроенергії", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Кабмін постановою №611 від 30 травня 2024 року збільшив для промисловості з 30% до 80% частку імпорту в споживанні електроенергії у кожній конкретній годині, яка гарантуватиме збереження електропостачання під час погодинних відключень.

Реклама:

Економічна правда

Кабмін електроенергія уряд
Реклама:
Матеріали за темою
Кабмін відкрив для військових товарів усі пункти пропуску через кордон 2 серпня 2024, 17:10
Кабмін запровадив мораторій на виплати за єврооблігаціями України  1 серпня 2024, 16:59
Уряд ухвалив "революційну" концепцію держпрограми водозабезпечення 31 липня 2024, 09:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті