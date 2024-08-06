Уряд дозволив не відключати від електроенергії деякі підприємства

Уряд ухвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

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Кабмін планував розширити незастосування графіків відключень електроенергії для підприємств, які забезпечуються власною генерацією на 80%.

"Уряд має прийняти на своєму засіданні постанову, згідно якої заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються для тих, хто на не менше ніж 80% забезпечують себе за рахунок власної генерації. Аналогія як з імпортом електроенергії", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Кабмін постановою №611 від 30 травня 2024 року збільшив для промисловості з 30% до 80% частку імпорту в споживанні електроенергії у кожній конкретній годині, яка гарантуватиме збереження електропостачання під час погодинних відключень.

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Економічна правда