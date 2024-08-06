"Укрзалізниця" вперше в 2024 році почала працювати у збиток: причина

За результатами роботи в липні "Укрзалізниця" вперше з початку року отримає збиток. Компанія вимагає реформу вантажних тарифів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Протягом липня "Укрзалізниця" вперше з початку року отримає негативний фінансовий результат, незважаючи на покращення операційної ефективності у порівнянні минулим роком.

Погіршення фінансового результату компанія пов'язує зі збільшенням обсягів перевезень низькомаржинальних вантажів, таких як залізна та марганцева руда (+65% проти липня 2023 року).

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Повідомляється, зо доходи від перевезень цих вантажів не покривають витрати на їх організацію.

Загалом у липні 2024 року було перевезено 13,6 млн тонн вантажів, що на 12% більше за аналогічний показник минулого року:

у внутрішньому сполученні – 6,4 млн тонн (-22% до липня 2023 року);

на експорт – 6,4 млн тонн (+93% до липня 2023 року);

на імпорт – 746 000 тонн (+39% до липня 2023 року).

Вихід із ситуації "Укрзалізниця" бачить у зближенні вартості перевезення вантажів різних тарифних класів.

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"Немає жодного економічного обґрунтування існування великої різниці у вартості перевезення вантажів різних тарифних класів, адже інфраструктурна складова (витрати на обслуговування інфраструктури) для всіх вантажів однакові", – йдеться в заяві.

Нагадаємо:

Майже 100 тис. пасажирів перевезла "Укрзалізниця" за груповими заявками впродовж липня 2024 року.

Антимонопольний комітет порекомендував "Укрзалізниці" змінити умови тендерів, після скарги Асоціації банкірів.