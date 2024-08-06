Санкції на "Лукойл" не зменшили постачання нафти до Угорщини та Словаччини
Обсяги постачання нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії залишилися на рівні попередніх місяців, попри санкції України щодо транзиту російської компанії "Лукойл".
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов в інтерв'ю NV.
За його словами, зараз діє контракт між "Укртранснафтою" та російською "Транснєфтью" на транзит нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії.
"Обсяг постачання у липні, до речі, залишився на рівні попередніх місяців", - заявив він.
Чернишов підкреслив, що нафтопереробка в Чехії, Угорщині, Словаччині після санкцій на "Лукойл" не відчула змін.
"Вони отримали такий самий об'єм нафти, проте структура її власників може різнитись", - додав очільник "Нафтогазу".
Нагадаємо:
Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у понеділок, 29 липня, зустрівся з послом України Мирославом Кастраном і пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".
Угорщина прагне розв'язати проблему з транзитом "Лукойлу" через Україну, щоб запобігти вичерпанню запасів і дефіциту палива.
Врешті, Європейський Союз відхилив прохання Угорщини та Словаччини про термінові консультації у зв'язку з рішенням України заборонити транзит нафти від великого постачальника з РФ.
Економічна правда.