Новости 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"

Об Охматдете: Сумма собранных на восстановление "Охматдета" средств превысила 1,6 млрд грн, в том числе 400 млн грн поступит в виде оборудования.

Два тендера на консультацию по ремонту и технадзор по восстановлению для "Охматдета" на 14 миллионов гривен отменят.

О помощи: Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

О Минобороны: "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% - это производители БПЛА.

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Архитектура закупок для Вооруженных сил Украины в корне изменилась за последние полгода, в рамках новой системы удалось полностью избежать политического влияния на процесс реализации закупок.

О бизнесе и налогах: Бизнес предлагает больше сосредоточиться на детенизации вместо повышения налогов в Украине.

Об обвале рынков. Утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии.

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Через несколько минут после открытия американских рынков, акции на индексе S&P 500 демонстрировали значительный спад.

Эксклюзив ЭП

Экстремальный бизнес: как стала возможной трагедия на киевском аттракционе

ЭП воссоздала историю аттракциона на Днепре, чтобы разобраться, как устроен этот бизнес и почему могла произойти трагедия.