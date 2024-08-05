Україна отримала майже 4 мільярди доларів від США - Шмигаль

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги", - повідомив він.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, заявив Шмигаль.

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Економічна правда.