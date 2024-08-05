МОЗ: тендери для "Охматдиту" на 14 мільйонів скасують
Два тендери на консультацію з ремонту та технагляд з відбудови для "Охматдиту" на 14 мільйонів гривень скасують.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"У звʼязку з прийняттям рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі "Охматдиту", скасовуються і супутні тендери, які були оголошені", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про тендер з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на суму 5 мільйонів грн та тендер на інженерно-консультаційні послуги на суму 9 мільйонів грн.
"Договори в рамках цих конкурсів не підписано та підписуватись не будуть", - додали у МОЗ.
Нагадаємо:
Раніше, дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі за 14 мільйонів гривень.
Сума зібраних на відновлення "Охматдиту" коштів перевищила 1,6 млрд грн, зокрема 400 млн грн надійде у вигляді обладнання.
Економічна правда.