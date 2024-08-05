МОЗ: тендери для "Охматдиту" на 14 мільйонів скасують

Два тендери на консультацію з ремонту та технагляд з відбудови для "Охматдиту" на 14 мільйонів гривень скасують.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"У звʼязку з прийняттям рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі "Охматдиту", скасовуються і супутні тендери, які були оголошені", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про тендер з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на суму 5 мільйонів грн та тендер на інженерно-консультаційні послуги на суму 9 мільйонів грн.

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"Договори в рамках цих конкурсів не підписано та підписуватись не будуть", - додали у МОЗ.

Нагадаємо:

Раніше, дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі за 14 мільйонів гривень.

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Сума зібраних на відновлення "Охматдиту" коштів перевищила 1,6 млрд грн, зокрема 400 млн грн надійде у вигляді обладнання.

Економічна правда.