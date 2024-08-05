В Міноборони стверджують, що виключили політичний вплив на закупівлі для ЗСУ 

Архітектура закупівель для Збройних сил України докорінно змінилася за останні пів року, у межах нової системи вдалося повністю уникнути політичного впливу на процес реалізації закупівель.

Про це заявив керівник департаменту політики закупівель під Міністерства оборони України Гліб Канєвський, передає "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що архітектура закупівель змінилася за останні пів року, і зміни відбулися відповідно до практик НАТО.

"Міністерство оборони України, яке раніше планувало, організовувало закупівлі, контролювало якість поставленого товару, тепер розділило ці функції. Віднині Міністерство оборони України лише встановлює правила, за якими здійснюють оборонні закупівлі час воєнного стану, займається плануванням разом з Генеральним штабом і Командуванням сил логістики, забезпечує контроль якості", - сказав він.

Реклама:

Канєвський нагадав, що наразі закупівлі здійснюють професійні агенції: "Державний оператор тилу" та "Агенція оборонних закупівель", які мають форму державних підприємств і не залежать від бюрократичних процедур Міністерства оборони.

Він додав, що в НАТО також є агенція, яка називається NATO Support and Procurement Agency (NSPA), що здійснює закупівлі зброї і тилових товарів для військ більш ніж з 30 країн - членів Альянсу.

Керівник департаменту наголосив, що завдяки новій архітектурі Міноборони вдалося повністю уникнути політичного впливу на процес реалізації закупівель.

Реклама:

"Міністерство оборони лише встановлює правила гри, але не може впливати на перебіг закупівель агенціями, що є фактично запобіжником від будь-якого впливу. Тобто вплив чиновників, політиків на агенції, які оперують наразі бюджетом оборони закупівель, превентивно зупинено через нову архітектуру", - сказав Канєвський.

Крім того, за його словами, Міноборони вдалося за пів року досягти відкритості, і хоча триває повномасштабна війна, команда відомства дотримується позиції, що все те, що можна купити через Prozorro, треба купувати там.

Тому, як зазначив Канєвський, 100% закупівель тилового забезпечення можна побачити в Prozorro, як конкурентні, так і ті, що здійснюються за прямими договорами.

Нагадаємо:

"Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% - це виробники БПЛА.

Економічна правда