1,6 млрд на відновлення "Охматдиту": МОЗ розповіло про зібрані кошти 

Сума зібраних на відновлення "Охматдиту" коштів перевищила 1,6 млрд грн, зокрема 400 млн грн надійде у вигляді обладнання.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна"

За інформацією відомства, 312 млн грн надійшли безпосередньо на рахунок НДСЛ "Охматдит", 379 млн грн - на рахунок благодійного фонду "Омхатдит - здорове дитинство", більше ніж 320 млн грн було зібрано на платформі United24 і monobank, які перерахували кошти на рахунок МОЗ у Нацбанку, $11,2 млн виділив фонд The Howard G. Buffett Foundation для закупівлі повного переліку пошкодженого обладнання в новому корпусі "Охматдиту" (кошти надійдуть у вигляді обладнання); $1 млн надійде від уряду Литви, 100 млн грн виділив уряд України.

МОЗ уточнює, що тендер, який викликав суспільний резонанс, був проведений фондом "Охматдит - здорове дитинство". Цей тендер стосувався поточного ремонту під той обсяг робіт, на які вже було складено дефектний акт у рамках суми, зібраної на рахунку фонду.

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"Результати цього тендера було скасовано, жодного договору підписано не було. Ситуація з проведеним тендером стосується тільки грошей, зібраних цим фондом, який перевірить збір коштів самостійно", - наголосили в МОЗ.

Відомство уточнює, що кошти, зібрані лікарнею, UNITED24, фондом The Howard G. Buffett Foundation та урядами Литви й України "жодним чином не фігурували в проведеному тендері".

МОЗ нагадує, що кошти, зібрані на рахунках фонду для відновлення клініки, буде переведено на рахунок лікарні.

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Для проведення робіт із відновлення пошкодженого корпусу буде проведено новий тендер на Prozorro, до кінця тижня буде створено раду з відновлення "Охматдиту", яка визначить основні вимоги до будівельних компаній і критерії, за якими буде відібрано підрядника.

Нагадаємо:

У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд.

Економічна правда