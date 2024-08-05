1,6 млрд на відновлення "Охматдиту": МОЗ розповіло про зібрані кошти
Сума зібраних на відновлення "Охматдиту" коштів перевищила 1,6 млрд грн, зокрема 400 млн грн надійде у вигляді обладнання.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна"
За інформацією відомства, 312 млн грн надійшли безпосередньо на рахунок НДСЛ "Охматдит", 379 млн грн - на рахунок благодійного фонду "Омхатдит - здорове дитинство", більше ніж 320 млн грн було зібрано на платформі United24 і monobank, які перерахували кошти на рахунок МОЗ у Нацбанку, $11,2 млн виділив фонд The Howard G. Buffett Foundation для закупівлі повного переліку пошкодженого обладнання в новому корпусі "Охматдиту" (кошти надійдуть у вигляді обладнання); $1 млн надійде від уряду Литви, 100 млн грн виділив уряд України.
МОЗ уточнює, що тендер, який викликав суспільний резонанс, був проведений фондом "Охматдит - здорове дитинство". Цей тендер стосувався поточного ремонту під той обсяг робіт, на які вже було складено дефектний акт у рамках суми, зібраної на рахунку фонду.
"Результати цього тендера було скасовано, жодного договору підписано не було. Ситуація з проведеним тендером стосується тільки грошей, зібраних цим фондом, який перевірить збір коштів самостійно", - наголосили в МОЗ.
Відомство уточнює, що кошти, зібрані лікарнею, UNITED24, фондом The Howard G. Buffett Foundation та урядами Литви й України "жодним чином не фігурували в проведеному тендері".
МОЗ нагадує, що кошти, зібрані на рахунках фонду для відновлення клініки, буде переведено на рахунок лікарні.
Для проведення робіт із відновлення пошкодженого корпусу буде проведено новий тендер на Prozorro, до кінця тижня буде створено раду з відновлення "Охматдиту", яка визначить основні вимоги до будівельних компаній і критерії, за якими буде відібрано підрядника.
Нагадаємо:
У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.
В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.
5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд.
Економічна правда