Міноборони уклало контракти зі 102 вітчизняними компаніями, половина - виробники БПЛА

"Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% - це виробники БПЛА.

Про це повідомив керівник департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Загалом зараз контракти укладені зі 102 вітчизняними постачальниками або виробниками, з яких 45% – це виробники БПЛА", – пояснив він.

Йдеться про виробників або постачальників, які складають на території України з іноземних компонентів свої вироби й продають їх Міністерству оборони через "Агенцію оборонних закупівель" і доставляють до Збройних сил України.

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За його словами, у вітчизняних виробників Агенція закуповує переважно бронеавтомобілі, міномети, самохідні артилерійські установки тощо, а за кордоном - те, що в Україні або ніколи не виробляли, навіть за радянських часів, або були втрачені технології за період незалежності, зокрема ППО, ракети до ППО, номенклатура боєприпасів. Особливу увагу приділяють снарядам 155-го калібру натовського стандарту.

Нагадаємо:

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура", призначений для виконання різних тактичних завдань.

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Держпідприємство Міноборони "Агенція оборонних закупівель" 18-19 липня уклало низку угод на постачання квадрокоптерів Мavic 3T на 93,26 млн грн.

Економічна правда.