Новости 29 августа: экономическое бронирование, онлайн-ТЦК, отключение света

О чем говорили сегодня?

Об экономическом бронировании. Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре.

О будущем "Резерв+". Приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, а также добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".

Об отключении света. В пятницу 30 августа графики отключения света будут применять в течение суток.

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Об отключении блоков АЭС. Во время российской ракетно-дроновой атаки 26 августа на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

О китайских патентах за деньги США. Финансирование правительства США принесло сотни патентов китайским исследователям.

Эксклюзивы ЭП:

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FPV против ставок. Где военные играют в казино?

Весной президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое запрещает доступ к казино для военных. Проведенный ЭП анализ показывает, что с этим решением Силы обороны не согласны.