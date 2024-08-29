Графіки відключення світла у п'ятницю: найбільші обмеження будуть ввечері
У п'ятницю 30 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж доби.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Згідно з інформацією від "Укренерго" 30 серпня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.
Обсяги відключень наступні:
- З 00:00 до 06:00 та 09:00 до 14:00 - одна черга відключень.
- З 06:00 до 09:00, 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 - дві черги відключень одночасно.
- З 18:00 до 21:00 - три черги відключень одночасно.
В разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.Реклама:
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла
Детальніше про черги відключень на інфографіку:
Економічна правда.