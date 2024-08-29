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Графіки відключення світла у п'ятницю: найбільші обмеження будуть ввечері

Четвер, 29 серпня 2024, 17:44 - Артур Крижний

У п'ятницю 30 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Згідно з інформацією від "Укренерго" 30 серпня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Обсяги відключень наступні:

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  • З 00:00 до 06:00 та 09:00 до 14:00 - одна черга відключень.
  • З 06:00 до 09:00, 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 - дві черги відключень одночасно.
  • З 18:00 до 21:00 - три черги відключень одночасно.

В разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку:

 

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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