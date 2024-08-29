FPV проти ставок. Де військові грають у казино?
З початком великої війни гральний бізнес, який Україна повернула в легальне поле у 2020 році, став чи не єдиною сферою, яка стабільно зростала. Поступово реклама онлайн-казино заполонила вулиці міст, телебачення та онлайн-медіа.
Така незаконна реклама донедавна розміщувалася на білбордах та в громадському транспорті, зокрема в прифронтових містах. Часто вона була спрямована на військовослужбовців і в ній використовувалася символіка ЗСУ.
"Бізнес іде чудово, військові грають", – переказував раніше ЕП один з високопосадовців слова лобіста українського азартного бізнесу.
Про вразливість військових до лудоманії зрідка публічно говорили й у владі. Так, керівник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий у січні 2024 року закликав народних депутатів дозволити командирам батальйонів вносити своїх бійців до списку осіб, яким обмежується доступ до онлайн-казино.
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Ситуація із засиллям реклами "слотів" змінилася після квітневого рішення РНБО, після якого профільні державні органи почали жорсткіше реагувати на незаконне просування казино. Білборди та банери почали зникати з публічної площини.
Це рішення також стало офіційним визнанням влади, що лудоманія може бути проблемою в Збройних Силах. Щоправда, відкриті дані щодо цього відсутні: таку інформацію може використати ворог та й зібрати ці дані вкрай складно. Проте згадане рішення РНБО передбачало заборону азартних ігор для військових.
Аналіз даних з ресурсу Google Trends, який відстежує популярність пошукових запитів, дозволяє сказати, що ця частина рішення не була впроваджена. ЕП дослідила дані запитів найпопулярніших онлайн-казино в Україні і їх географія незмінно вказує, що найчастіше казино шукають у прифронтових містах. Дані використані за останні 90 днів, тобто за червень-серпень 2024 року.
У тих же містах на другій і третій позиціях серед найпопулярніших запитів з великим відривом суто військові терміни: FPV та "Дельта".
Google Trends – ресурс, який відображає популярні запити за певний період без розкриття точної кількості запитів. Інформація за містами подається так: за певним запитом кожному місту присвоюється значення від 0 до 100, де 100 – це місце з найвищою популярністю відносно загальної кількості пошуків, 50 – де вказаний термін шукали вдвічі рідше, 0 – місце, де було замало даних про цей термін. Значення подаються у відсотках до загальної кількості запитів.
Для аналізу ЕП відібрала найпопулярніші запити, пов’язані з казино. Такими виявилися терміни "космолот", "ggbet", "фавбет" та "slots city". Для порівняння використані військові терміни "дельта" та "fpv".
Пошук способів пограти в онлайн-казино не обмежується прифронтовими регіонами. Однак те, що саме в містах, наближених до зон боїв, найчастіше шукають гемблінг-компанії, свідчить, що проблема досі не вирішена.
Запровадити заборону доступу до онлайн-казино для військових можна єдиним способом: ввести Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ).
Ця система дозволить державі стежити за роботою операторів онлайн-казино, зокрема за дотриманням закону та ліцензійних умов, збирати інформацію про ставки та виграші, а отже – виявляти ухилення від сплати податків.
"Система онлайн-моніторингу – це РРО (касовий апарат – ЕП) для грального бізнесу, який має містити ідентифікацію гравців. Зараз ми покладаємося на доброчесність організаторів азартних ігор. Якщо людина внесена в реєстр осіб, яким обмежений доступ до онлайн-казино, то вона не зможе грати", – каже старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
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ДСОМ була вимогою закону з першого дня легалізації азартних ігор у 2020 році. Однак уряду знадобилися три роки для затвердження наприкінці 2023 року порядку її роботи і ще три місяці – для оприлюднення відповідної постанови.
"Якщо ми маємо ДСОМ, то обмеження доступу до гри для гравців можна встановлювати централізовано та прозоро на рівні системи і, відповідно, контролювати, стежити за виконанням обмежень", – додає Гайдай.
Згідно з квітневим рішенням РНБО, уряд мав запровадити цю систему до кінця травня, однак цього не зробив. Тож рішення РНБО та президента щодо боротьби із залежністю від азартних ігор у ЗСУ залишається на папері.