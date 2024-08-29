Економічне бронювання може запрацювати в жовтні або листопаді – Мінекономіки

Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, а запрацювати воно має у жовтні-листопаді.

Про це заявив представник Мінекономіки на засіданні Комітету з фінансової політики, повідомляє кореспондент ЕП.

Так, економічне бронювання може запрацювати вже в жовтні або листопаді, але для цього потрібен певний перехідний період.

За його словами, по самій консервативній методології економічне бронювання може принести до бюджету близько 40 мільярдів гривень на рік.

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Водночас він нагадав, що наразі розглядається кілька моделей економічного бронювання.

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Економічне бронювання вже фактично працює. У яких містах і сферах його можна отримати?

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Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2.

Економічна правда.