Економічне бронювання може запрацювати в жовтні або листопаді – Мінекономіки
Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, а запрацювати воно має у жовтні-листопаді.
Про це заявив представник Мінекономіки на засіданні Комітету з фінансової політики, повідомляє кореспондент ЕП.
Так, економічне бронювання може запрацювати вже в жовтні або листопаді, але для цього потрібен певний перехідний період.
За його словами, по самій консервативній методології економічне бронювання може принести до бюджету близько 40 мільярдів гривень на рік.
Водночас він нагадав, що наразі розглядається кілька моделей економічного бронювання.
Читайте також: Законопроєкт про економічне бронювання зареєстрований. Як воно працюватиме?
Економічне бронювання вже фактично працює. У яких містах і сферах його можна отримати?
Нагадаємо:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.
Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2.
Економічна правда.