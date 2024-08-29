Під час останнього масованого удару РФ від мережі відключались 4 атомні блоки

Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Про це постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні повідомило МАГАТЕ в офіційній ноті.

Зазначається, що о 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції.

О 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

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Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.

Нагадаємо:

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"Енергоатом" готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в Курській області виникла "небезпека ядерного інциденту", а бої поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння.

Економічна правда.