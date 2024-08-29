У Міноборони хочуть перетворити "Резерв+" на онлайн-ТЦК

Застосунок "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК, а також додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн", - заявила вона.

Крім того, відділ цифровізації додає опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у "два кліки".

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Також, у роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.

"Іноді користувачі плутають "Резерв+" з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько пів року, аби вибудувати роботу бекенд системи у ТЦК", - додала Черногоренко.

Крім того, вона зазначила, що щодня додатком користується 100 тисяч користувачів, і вважає, що "Резерв+" матиме стабільний приріст кількох мільйонів користувачів.

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Нагадаємо:

Автоматична відстрочка від призову у "Резерв+" з’явиться вже восени 2024 року.

Економічна правда.