Новости 26 августа: пожар на "вышках Бойка", 12 преступлений Дурова, утренняя атака

О чем говорили сегодня?

Об утренней атаке. Воздушная атака Украины 26 августа стоила России около 1,26 млрд долл.

О вышках "Бойка". В Черном море загорелись так называемые "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма.

О 12 преступлениях Дурова. Французские правоохранители предъявили Павлу Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram.

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О Киевской ГЭС. После утренней атаки россиян Киевская ГЭС не получила критических повреждений.

О незаконном использовании гуманитарной помощи. Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины обнаружили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на 171,78 млн грн.

Эксклюзивы ЭП:

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Максим Шкиль: Государство профинансировало защиту энергообъектов от ракет на 10%

Владелец "Автострады" о том, благодаря кому удалось создать крупнейшего участника "Большого строительства", о возведении защиты для энергообъектов, строительстве мостов и метро в Киеве и миллиардных долгах, в формировании которых он обвиняет премьера.

Телеграмма в Париж. За что задержали Павла Дурова

Основателя и владельца Telegram Павла Дурова задержали французские правоохранители. За что ему грозит до 20 лет заключения и что будет с мессенджером?