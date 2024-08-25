Телеграма в Париж. За що затримали Павла Дурова

Пізно ввечері 24 серпня у французьких ЗМІ з’явилася новина про те, що засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в Парижі. Правоохоронні органи звинуватили його у співучасті в наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві через відмови адміністрації месенджера співпрацювати з владою Франції.

Історія затримання Дурова породжує більше запитань, ніж дає відповідей. Чому засновник Telegram, який зазвичай відвідує лише ОАЕ, країни колишнього СРСР та Південної Америки, уникаючи США та ЄС, раптом вирушає до Франції?

Чому офіційні французькі органи протягом майже доби не підтвердили затримання Дурова? Невже 39-річний мільярдер наївно вірив, що зможе без проблем повечеряти в столиці країни, яка звинувачує його платформу в пособництві тероризму та наркоторгівлі?

У березні Дуров вперше за сім років дав інтерв’ю, в якому з гордістю говорив про успіхи своєї платформи, оцінюючи її в 30 млрд дол, і анонсував плани щодо виходу Telegram на IPO. Однак тепер над месенджером згущаються хмари.

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Для Дурова це не перший конфлікт із владою, але цього разу ситуація серйозніша – це не Росія, де можна "домовитись" з владою. Очікується, що найближчим часом він постане перед судом, який може визначити долю Telegram, якщо не в ЄС загалом, то у Франції точно.

В Україні арешт мільярдера знову підняв питання щодо регулювання найпопулярнішої платформи, а великі Telegram-канали вже починають обговорювати можливий перехід на інші ресурси.

Затримання

Співробітники Повітряно-транспортної жандармерії затримали засновника Telegram Павла Дурова ввечері 24 серпня, одразу після приземлення його приватного літака в аеропорту "Ле-Бурже". За даними французьких медіа, Дуров прилетів до Парижа з Азербайджану на бізнес-джеті в супроводі охоронця та жінки, чию особу журналісти не назвали.

Перебування в Азербайджані власника найпопулярнішого в Україні месенджера збіглося з візитом в Баку правителя РФ (18-19 серпня – ЕП). Тоді Telegram-канал BAZA з посиланням на власні джерела повідомляв, що один з чиновників адміністрації Путіна нібито пропонував йому зустрітись з Дуровим, проте той відмовився. Наразі достеменно невідомо, чи зустрічався Дуров із Путіним у Баку.

За інформацією видання Le Monde, Дуров планував провести вечір у Парижі та повечеряти там. Вибір 39-річного мільярдера викликає подив, оскільки останні кілька років він уникав відвідин Франції та країн ЄС через побоювання можливих переслідувань з боку місцевих спецслужб.

Крім того, в інтерв’ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону Дуров розповідав, що намагається не приїжджати до країн, які є "великими геополітичними гравцями", як-от США, Росія та Китай, оскільки вони виявляють підвищену увагу до його платформи.

"Сьогодні він зробив помилку. Ми не знаємо, чому... У будь-якому випадку, він під вартою", – повідомило телеканалу TF1 джерело, близьке до слідства.

Ордер на арешт Дурова видала судова поліція Франції на підставі "попереднього розслідування". Більше деталей по цьому розслідуванню наразі немає. Відомо тільки те, що деякий час тому власника Telegram оголосили у внутрішній розшук саме як громадянина Франції.

За версією TF1, Дурову можуть висунути звинувачення у співучасті в незаконній діяльності, що відбувається в Telegram, зокрема у тероризмі, торгівлі наркотиками, поширенні дитячої порнографії та шахрайстві. Сама співучасть трактується через його відмову співпрацювати з правоохоронними органами та неналежне модерування контенту на платформі.

Російське інтернет-видання VC.RU, посилаючись на місцевого журналіста Сіріла Амурскі, повідомило, що у випадку доведення вини Дурову може загрожувати до 20-ти років ув’язнення.

Проблема модерації

Telegram за своїм функціоналом перш за все є месенджером, де люди обмінюються повідомленнями. В той же час, в ньому є канали та групи, які об'єднують людей зі спільною тематикою, що надає месенджеру ознаки соціальної мережі.

Здебільшого контент таких каналів є інформаційним або розважальним. Так, в Україні до переліку 100 найпопулярніших Telegram-каналів входять інформаційні ресурси, персональні канали громадських діячів, політиків чи державних структур.

Більшість каналів є анонімними. Часто саме ця анонімність є найбільшою проблемою, адже дозволяє створювати майданчики з продажу наркотиків чи розповсюдження дитячої порнографії. Формально представники Telegram мали б самостійно здійснювати модерацію і видаляти канали чи групи з таким контентом, але на практиці це відбувається не завжди.

Відтак блокувати, а тим більше розкривати власників таких каналів, складно. Через відсутність чітких критеріїв для блокування правоохоронні органи тієї чи іншої країни можуть звертатись в головний офіс Telegram з відповідними запитами. Відповідно, така модерація виглядає вибірковою.

Анонімність Telegram Павла Дурова стала і перевагою, і величезною проблемою gettyimages

Відомо, що українські спецслужби також неодноразово комунікували з офісом Telegram щодо видалень російський пропагандистських каналів, оскільки Кремль активно використовує месенджер для поширення ворожих ІПСО серед українців.

Платформу Дурова часто використовують злочинці та радикальні екстремісти. У січні 2021 року праві екстремісти використовували Telegram-канали для закликів до насильства в день інавгурації Байдена, а деякі з них діляться знаннями про те, як виготовляти, приховувати та використовувати саморобну зброю і бомби.

Telegram став зручним інструментом ведення своєї діяльності для всіх у світі, хто хоче стати непомітним для правоохоронних органів чи спецслужб.

Довідка. У яких країнах влада забороняла Telegram Китай. У 2016 році влада заборонила на території країни Telegram в рамках загальної політики контролю за інтернетом. Індонезія. У 2017 році уряд Індонезії оголосив про тимчасове блокування веб-версії Telegram і погрожував повністю заблокувати сервіс, звинувачуючи платформу в поширенні екстремістського контенту. Після переговорів з компанією блокування було знято. Іран. У 2018 році іранський уряд заблокував Telegram, стверджуючи, що сервіс використовується для координації протестів і поширення дезінформації. Росія. У 2018 році Роскомнадзор заблокував Telegram, оскільки компанія відмовилася надати ФСБ ключі шифрування для доступу до повідомлень користувачів. Обмеження тривали до червня 2020 року. Ірак. У серпні 2023 року міністерство зв’язку Іраку заблокувало Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів. Проте вже за кілька днів влада змінила своє рішення. Бразилія. У 2023 році Федеральний суд Бразилії призупинив роботу Telegram через те, що месенджер нібито не надав усю інформацію про неонацистські чати, яку запитувала бразильська поліція. Проте за кілька днів обмеження зняли. Іспанія. У березні 2024 року Верховний суд Іспанії ухвалив постанову призупинити роботу месенджера у країні. Судове розслідування розпочалося після того, як чотири медіакомпанії поскаржилися на те, що у Telegram користувачі можуть завантажувати контент без дозволу.

Найбільше засмутились росіяни

25 серпня російське посольство у Франції запросило консульський доступ до Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії". Іронічно, що саме російське консульство кинулось "рятувати" мільярдера, адже Дуров останні роки активно заявляє, що не є громадянином РФ.

За інформацією російського Forbes, Дуров одночасно є громадянином чотирьох країн – Росії, держави Сент-Кітс і Невіс, Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів, де фактично проживає з 2017 року.

Крім посадових осіб РФ засуджувати дії французької системи правосуддя почали і російські опозиціонери та громадські активісти. "Арешт Дурова, крім того, що він, судячи з відомих зараз пунктів обвинувачення, пекельно несправедливий (Дуров, очевидно, сам не займається тероризмом і продажем зброї), – це ще й великий удар по свободі слова", – заявив Георгій Албуров, розслідувач "Фонду боротьби з корупцією", який колись очолював Алєксєй Навальний.

Деякі росіяни почали виходити з протестом до посольств Франції. Таку акцію в Москві провела російська провладна політична партія "Новые люди", а також один з членів "Либертарианской партии России", якого пізніше заарештували російські силовики.

На підтримці Павла Дурова одразу спробували заробити підприємці СкрІншотИ: Wildberries, Ozon

Окрім того, що арешт Дурова викликав бурхливу реакцію у представників російської влади, він також викликав у них занепокоєння.

За інформацією близького до російських силових структур Telegram-каналу Baza, чиновникам з силових відомств, адміністрації президента РФ та Міністерства оборони надійшла вказівка видалити усе службове листування у месенджері. Окрім цього, за інформацією видання, подібні вказівки надійшли великим російським бізнесменам.

Російська пропагандистка та очільниця пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян закликала видалити усе особисте листування та перестати користуватись месенджером.

Про арешт Дурова висловились також відомі західні бізнесмени, політики та журналісти. Власник компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск у своїй соцмережі Х так підписав новину про арешт Дурова: "Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем". А в іншому пості про власника Telegram додав хештег #FreePavel.

Співробітник Університету Тампере Пекка Каліоніємі, який вивчає як пропаганда поширюється в соціальних мережах і як їй протистояти, зазначив, що арешт генерального директора Telegram буде різко засуджений лицемірним американським блоком "абсолютистів свободи слова" (MAGA).

"Такі люди, як Рассел Бренд, Такер Карлсон та Ілон Маск, використовуватимуть цей інцидент, щоб звинувачувати американських демократів і вихваляти MAGA", – написав Каліоніємі.

Зрештою Карлсон у доволі провокативній та маніпулятивній формі теж висловився на цей рахунок. "Його замкнула західна країна, союзник адміністрації Байдена і член НАТО. Павло Дуров сидить у французькій в'язниці, будучи живим попередженням для будь-якого власника платформи, який відмовляється цензурувати правду за наказом урядів і спецслужб. На раніше вільний світ стрімко опускається темрява", – написав він.

Чого очікувати в Україні

Наразі важко спрогнозувати, як далі розвиватимуться події, оскільки не було оголошено офіційних повідомлень від правоохоронних органів Франції. За інформацією TF1, Париж може використати звинувачення проти власника Telegram, щоб отримати доступ до акаунтів, які підозрюються в тероризмі.

У разі успіху Франція може розпочати процес регулювання роботи месенджера на території ЄС. Раніше повідомлялось, що одним з таких органів має стати Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).

В Україні новина про арешт Дурова змусила відомі Telegram-канали закликати свою аудиторію переходити на інші платформи. Дискусія щодо регулювання чи навіть заборони месенджера в Україні активно триває понад рік.

"Найімовірніший сценарій – це введення жорсткішого регулювання Telegram в ЄС і, як наслідок, дублювання цих заходів в Україні. Насправді, СБУ, ГУР і підрозділи кіберполіції вже давно назбирали достатньо фактів для обмеження діяльності платформи в Україні", – заявив ЕП голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, через популярність платформи в Україні відсутня політична воля на втілення обмежень щодо використання Telegram через рішення Ради нацбезпеки і оборони та указ президента, як це було з "Однокласниками" та "ВКонтакте" у 2017 році.

Наскільки швидко ми побачимо рішення французького правосуддя – сказати складно. У коментарі для "Детектор медіа" юрист Максим Дворовий переконує, що зараз важко оцінювати наслідки затримання, але є багато питань щодо того, наскільки представники онлайн-платформи можуть бути причетні до неправомірної діяльності.

До того ж, навряд процес довкола вже настільки гучної справи триватиме швидко. Юрчишин додає, що найімовірніше заходи в Україні будуть вжиті вже після рішень ЄС.

"Це теж навряд чи станеться швидко. У Франції нас чекає судовий процес і тут ще питання, чи достатньо у французьких правоохоронців доказів щодо сприяння з боку власника Telegram шахрайству, закликам до тероризму, поширенню дитячої порнографії та наркотиків.

Тому це тільки етап довгої п'єси. Прикро, що ми не діємо на випередження. Певні логічні обмеження, як то заборона використання Telegram держслужбовцям та офіційним інституціям, вже давно актуальні для України", – додав Юрчишин.