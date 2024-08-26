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Французькі правоохоронці назвали всі статті у яких звинувачують Дурова

Понеділок, 26 серпня 2024, 20:18 - Олексій Артемчук

Французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram.

Про це йдеться у пресрелізі Паризького судового трибуналу.

Засновник Telegram Павло Дуров перебуває під слідством у справі про кіберзлочини і шахрайство. Йому висунуто обвинувачення у 12 злочинах.

Французька прокуратура уточнила, що Дурова підозрюють у 12 злочинах:

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  • відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, за запитом правоохоронних органів;
  • співучасть у розповсюдженні наркотиків;
  • співучасть у кіберзлочинах;
  • співучасть у шахрайстві;
  • відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;
  • незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;
  • співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.

За статею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція – від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис до 500 тис євро.

Повіжомляється, що Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.

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